Le journal de 18h : à Paris, le démentèlement du camp de Stalingrad se profile

et La rédaction numérique de RTL

publié le 31/10/2016 à 18:50

Ce lundi 31 octobre à l'aube, la police a investi le vaste campement de migrants installé sous le métro à la station Stalingrad, dans le nord-est de la capitale. Environ 2.000 personnes s'y entassent dans des abris de fortune depuis plusieurs mois. Il n'y a pas eu d'évacuation à proprement parler, mais une opération de contrôle qui ressemble au prélude d'un démantèlement en règle.



Une trentaine d'opérations de démantèlement ont déjà eu lieu dans ce quartier. À Calais, les derniers abris de la "Jungle" ont été détruits en fin d'après-midi. Les quelque 6.000 personnes, qui vivaient là, ont été réparties dans des centres d'accueil dans toute la France.

À écouter également dans ce journal

- Ce matin sur RTL, Jean-Frédéric Poisson relancé le débat du Front républicain en indiquant qu'il s'abstiendrait probablement en cas de duel entre François Hollande et Marine Le Pen. Il n'exclut pas d'ailleurs de voter pour la présidente du Front National, à certaines conditions.

- Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a officiellement proclamé à Bangui, la fin de l'opération française Sangaris en Centrafrique.



- Selon un rapport dévoilé par "Le Parisien", le déraillement du TGV Est, qui avait fait 11 morts, aurait été causé par des erreurs de calcul.



- Poursuivi pour le recel de 271 œuvres de Picasso et condamné en première instance à deux ans de prison avec sursis, l'ancien électricien du peintre a changé sa version des faits. Après avoir affirmé que le couple Picasso leur avait donné les œuvres, Pierre Le Guennec et son épouse assurent désormais avoir caché les 271 pièces - estimés au total à cent millions d'euros - à la demande de Jacqueline Picasso, l'épouse du défunt Pablo Picasso. Deux ans de prison avec sursis ont été requis par l'avocat général.



- Jean-Louis Debré débute sa carrière d'animateur ce soir sur la chaîne Paris Première. L'ancien ministre, qui a également présidé l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, prend les commandes de l'émission Conseil d'indiscipline, où il jouera le rôle d'un proviseur face à des invités venus défendre un livre ou un film.