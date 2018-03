publié le 30/11/2017 à 19:06

En route pour une 2e étoile mondiale. J-1 avant le tirage au sort du mondial 2018. Les bleus ont rendez-vous avec leur destin demain à Moscou. L'équipe de France compte sur sa génération dorée : Griezmann, Mbappé, Pogba pour rééditer l'exploit de 1998. Mais il va déjà falloir éviter d'entrée de jeu la redoutable équipe d'Espagne. "Ce tirage sera un moment important, explique Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. On pourra ensuite étudier nos adversaires, c'est un bon moment sportif".



Dans le chapeau 1, les Bleus devraient éviter des mastodontes tels que le Brésil, l'Allemagne ou l'Argentine. Mais dans le chapeau 2, l'Espagne ou l'Angleterre représentent un gros danger. "Même dans le pot 3 ou 4, il y a de bonnes équipes, tempère le président. Il n'y a plus de petites nations. Tout le monde travaille et les équipes sont très proches. On ne peut jamais affirmer qu'un tirage est facile."

La France a, dans tous les cas, un objectif élevé. "La France a un effectif qualitatif comme elle a rarement eu avec des jeunes joueurs. On progresse, j'aimerais qu'on atteigne le dernier carré", assure le président de la Fédération. S'ils n'ont pas gagné, au moins les Bleus ont de nouveau des ambitions à la veille du tirage au sort de la plus grande compétition de football.

À écouter également dans ce journal :

Faits divers - vers un dénouement dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys disparue il y a trois mois. Le principal suspect a été entendu toute la journée et a été mis en examen pour meurtre.



Faits divers - en Alsace une mère de famille de 53 ans a été mise en examen pour le meurtre de cinq de ses bébés. Les corps avaient été retrouvés il y a quatorze ans. Ce sont les analyses ADN qui l'ont confondue.



International - une alliance Europe-Afrique pour sauver les migrants de l'esclavage. Emmanuel Macron l'a annoncé mercredi 29 novembre depuis Abidjan.



Politique - Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, propose desmenus végétariens dans les cantines.



Santé - les vaccins pourraient devenir obligatoires pour les professionnels de santé a menacé la ministre Agnès Buzyn.