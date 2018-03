Le journal de 18 h : la Cour des comptes veut s'attaquer aux déserts médicaux

publié le 29/11/2017 à 18:44

La Cour des comptes part en guerre contre les déserts médicaux et elle veut forcer la main des médecins. Jusqu'ici les mesures incitatives étaient privilégiées, mais cela pourrait changer. La Cour des comptes souhaiterait agir sur les remboursements. L'idée serait qu'un jeune médecin, qui s'installe dans une zone où il y a déjà beaucoup de cabinets, soit privé de sécurité sociale. Pas de remboursement ; une sanction pour les professionnels mais aussi pour les patients.



Seules les consultations des jeunes médecins s'installant dans les déserts médicaux seraient remboursés comme avant. Cette proposition permettrait, selon la Cour des Comptes de mieux répartir les médecins en France et d'économiser un milliard et demi d'euros. Autre mesure qui fait hurler les professionnels de santé, la Cour des comptes voudrait, en plus, les obliger à travailler les soirs et les week-ends avec un système de permanence. En cas de refus, ils seraient moins bien payés.

Le modèle de remboursement des médecins est également dans le viseur. Plutôt qu'une rémunération à l'ordonnance, la Cour souhaiterait un forfait de soins et un plafond de remboursement. Des recommandations qui suscitent déjà la grogne chez les médecins et que sur lesquelles le gouvernement ne s'est pas encore prononcé.

À écouter également dans ce journal :

International - un suicide en plein tribunal à La Haye. Un criminel de guerre croate a avalé une fiole de poison à l'énoncé du verdict et est décédé à l'hôpital deux heures plus tard devant une assistance stupéfaite.



International - nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU après le tir nord-coréen d'un missile mardi 28 novembre. Pyongyang annonce pouvoir toucher toutes les villes américaines.



Politique - Barack Obama rencontrera successivement Emmanuel Macron et François Hollande samedi 2 décembre à Paris.



Faits divers - arrestation à Bordeaux d'un creveur de pneu en série. Il a fait des milliers victimes depuis trois ans.



Politique - nouvelles règles pour les dépenses des députés, qui toucheront un peu plus de 5000 euros par mois. Mais pas question pour eux de payer la baby-sitter avec cet argent.