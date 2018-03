Le journal de 12h30 : une journée pour la fraternité

publié le 31/07/2016 à 14:31

La fraternité et l'unité et à la une ce dimanche 31 juillet, la cathédrale de Rouen était pleine de fidèles ce dimanche 31 juillet pour la messe. Près de 1.500 catholiques et musulmans se sont assis sur les mêmes bancs pour rendre hommage au père Jacques Hamel assassiné il y a cinq jours en pleine messe à Saint-Etienne-du-Rouvray. L’archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun a salué les musulmans qui ont ainsi manifesté le refus "des morts et des violences au nom de Dieu."



Ce dimanche, toute la communauté musulmane était conviée à rejoindre les catholiques pour assister à la messe dans une église près de chez eux, une première. Une fraternité défendue par le Conseil Français du Culte musulman et les autorités catholiques même si le message a parfois du mal à se faire passer. À Nice, par exemple, les tensions sont toujours très vives après l'attentat du 14-juillet et le racisme est parfois virulent.

- Les prochaines JMJ auront lieu à Panama dans trois ans en 2019. Conformément à la tradition, c'est le pape François qui a annoncé la nouvelle à la fin de la messe de clôture des JMJ à Cracovie en Pologne, deux millions et demi de fidèles étaient rassemblés pour écouter François.

- Aux États-Unis, une fusillade a fait un mort ce dimanche matin dans le centre-ville d'Austin au Texasainsi que plusieurs blessés.



- Des milliers de partisans du président turc Erdogan vont manifester cet après-midi à Cologne en Allemagne, deux semaines après la tentative de putsch ratée ; un million et demi de Turcs résident en Allemagne.



- Le prélèvement des impôts à la source devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2018. La confidentialité, c'est l'inquiétude majeure pour beaucoup de contribuables. Les syndicats, eux, redoutent une usine à gaz.



- Certains ont attendus ce dimanche pour partir en vacances, la journée est orange pour Bison Futé dans le sens des départs, ça coince d'ailleurs sur l'A7 en direction du sud, du côté des retours c'est vert.



- Se connecter au Wifi, souvent l'un des premiers gestes quand on arrive en vacances pourtant il peut y avoir des failles de sécurité.