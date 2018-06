Le journal de 12h30 : un patron offre 3.000 euros à chacun de ses 600 salariés

publié le 29/06/2018 à 13:23

Joli cadeau d’anniversaire dans cette entreprise française. Pour marquer les 40 ans de la société Environnement SA, leader européen de la surveillance de la qualité de l'air, le patron a décidé d'offrir 3.000 euros à chacun de ses 600 salariés. Notamment sous forme d'actions gratuites, et ce quelle que soit la fonction et l'ancienneté.



Le PDG, François Gourdon explique au micro de RTL : "L’idée est de fédérer tout le monde et de développer le sentiment d’appartenance à la société", confie-t-il, "ce n’est pas un cadeau, c’est le partage des valeurs créées".

Si l’entreprise peut se permettre ce genre de cadeau, c'est avant tout parce qu’elle a connu un succès retentissant depuis sa création en 1978. Elle est désormais présente dans 70 pays, et est leader en Europe et numéro deux mondial dans son secteur.

Société : la limitation à 80 km/h sur 400.000 kms de routes secondaires entre en vigueur dimanche 1er juillet. La contestation d’élus ne désenfle pas mais Édouard Philippe assume une décision impopulaire, malgré des tentatives de compromis. Ce matin sur RTL, la présidente du conseil départemental de la Creuse expliquait qu'elle refusait d'installer les nouveaux panneaux.



Hommage : un ultime hommage à Simone Veil a eu lieu ce vendredi 29 juin avant son entrée au Panthéon dimanche 1 juillet. Le Mémorial de la Shoah à Paris ouvre ses portes pour deux jours de recueillement près de la dépouille de cette icône de la vie politique française, survivante des camps nazis et de son époux Antoine Veil.



International : à Bruxelles, les 28 ont trouvé un compromis sur le fait d'installer des centres contrôlés en Europe pour organiser l'accueil des migrants. Mais il y aura aussi des plateformes de débarquements pour les migrants en dehors de l'Union Européenne. Un compromis qui ne dit rien concrètement sur le partage de l'accueil. Seuls des centres contrôlés seront créés, mais on ne sait ni où ni comment.