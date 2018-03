Le journal de 12h30 : un nouveau-né sur 20 a une mère de 40 ans ou plus

publié le 29/09/2016 à 13:33

Parmi les près de 800.000 bébés nés en France en 2015, un sur vingt avait une mère âgée de 40 ans ou plus, comme en 1948, montre une étude de l'Insee publiée jeudi 29 septembre. L'an dernier, 799.000 bébés sont nés en France, 20.000 (2,4%) de moins qu'en 2014, a précisé l'Insee, affinant ses chiffres publiés en janvier. Le nombre de naissances a ainsi retrouvé son niveau de 2002/2003 et la moyenne des dernières décennies. La part des maternités tardives avait décru depuis l'après-guerre, jusqu'en 1981 où seulement 1,1% des nouveaux-nés avaient une mère de 40 ans ou plus. Avec la hausse qui a suivi, la part de ces naissances a retrouvé en 2015 son niveau de 1948 (5,1%).



Cette tendance est due à une augmentation de la fécondité des femmes de 40-49 ans (nombre d'enfants par femme) depuis 1984. En 2015, on comptait 9 enfants pour 1.000 femmes de cette tranche d'âge, comparé à moins de 3 enfants entre 1978 et 1983. La fécondité à des âges avancés reste cependant inférieure à son niveau du début des années 1950 (11-12 enfants pour 1.000 femmes).

- L'imprimerie de Dammartin-en-Goël, ravagée lors de l'assaut contre les frères Kouachi en janvier 2015, a rouvert ce 29 septembre en présence de François Hollande, qui a remis la Légion d'honneur au patron Michel Catalano et l'un de ses employés Lilian Lepere, resté caché 8h dans le bâtiment.

- C'est un des effets des attentats. De nombreux Français souhaitent intégrer la réserve gendarmerie, 2.000 personnes ont sauté le pas rien que cet été. Et pour agrandir cette réserve, le directeur général de la gendarmerie, le général Lizurey, a annoncé que la règle des 40 ans maximum serait assouplie.



- Le peuple israélien se recueille devant le corps de Shimon Peres, décédé le 28 septembre. Demain François Hollande et Nicolas Sarkozy assisteront à ses obsèques et se rendent en Israël dans le même Falcon.



- La décision des pays de l'Opep de réduire leur production de pétrole va avoir un impact sur les prix à la pompe. Le premier effet, temporaire, aura lieu d'ici 10 à 15 jours avec une hausse de quelques centimes. Il faudra ensuite attendre, décembre au plus tôt pour observer une flambée durable.



- Les retraités seront dans la rue ce jeudi après-midi pour réclamer une hausse du montant de leurs pensions, qui ne seront pas revalorisées, après 3 ans de gel.



- En déplacement au congrès de l'Association des régions de France, Manuel Valls a confirmé que la dotation globale de fonctionnement versée par l'État serait remplacée par le transfert d'une "fraction de TVA".