Le journal de 12h30 : qualification historique de l'Islande

publié le 28/06/2016 à 13:28

L'exploit de la terre de glace a mis ses supporters en fusion. L'Islande a écrit une page de l'histoire du football en se qualifiant lundi 27 juin au soir face à l'Angleterre 2-1. C'est la première fois que cette île, qui compte seulement 100 joueurs de foot professionnels participe à un Euro. Pour les supporters islandais, c'est un exploit historique.



Mais cette liesse incroyable est partagée par les 330.000 habitants de l'île. À cette époque de l'année où le soleil ne se couche presque jamais à Reykjavik, la capitale islandaise, la vie s'est arrêtée pendant le match et les habitants ont ensuite célébrer la victoire jusque très tard dans la nuit. Dimanche prochain, le 3 juillet ce sera ces bleus là contre les nôtres. Et les hommes de Didier Deschamps devront se méfier de ces Islandais, très mobiles et avec une défense de fer.

À écouter également dans ce journal

- 11e de jour de mobilisation contre la loi Travail ce mardi 28 juin. Des défilés sont organisés dans toutes les grandes villes de France, à Paris il partira à 14h de la Bastille pour rejoindre la place d'Italie. Les syndicats ont aussi organisé une votation citoyenne, sans valeur juridique, plus de 700.000 personnes ont voté à 92% contre la loi Travail.

- La chancelière allemande Angela Merkel hausse le ton : Londres ne pourra pas choisir une Europe à la carte. Le Parlement européen demande l'activation immédiate de la procédure de retrait du Royaume-Uni. Un sommet européen doit avoir lieu demain sans le Royaume-Uni.



- La sécurité dans les transports est suspendue à la promulgation d'un décret. Votée après les attentats, la loi Savary devait permettre la palpation des voyageurs sur les quais ou encore la fouille des bagages, mais sans décret pas d'application. L'aspect sensible de la loi expliquerait cette lenteur.



- Patrick Balkany ne sera finalement pas candidat à sa succession aux législatives dans les Hauts de Seine. Il avait été investi la semaine dernière en dépit de ses quatre mises en examen et depuis la polémique montait. Il va finalement laisser sa place à l'une de ses adjointes. Il a invoqué le cumul des mandats indiquant qu'il ne souhaite pas abandonner son mandat de maire de Levallois-Perret.



- Les catholiques intégristes de Civitas ont maintenant leur propre parti politique et pourraient avoir un candidat à la présidentielle.



- Depuis le début du mois de juin, l'école est finie pour les collégiens et lycéens qui ne passent pas d'examen. Autant de temps de perdu pour étudier, les fédérations de parents d'élèves dénoncent une rupture d'égalité entre les élèves.