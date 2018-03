publié le 30/12/2017 à 13:24

La circulation sera globalement fluide à l'occasion de la période du Nouvel An selon Bison Futé, hormis dans les Alpes où le trafic est classé orange samedi, tout comme pour les derniers retours vers Paris mardi. Les "nombreux déplacements" attendus lors du week-end situé au milieu des vacances scolaires, "seront plutôt bien répartis dans le temps", entre le vendredi 29 décembre et le mardi, rassure l'organisme de prévision de la circulation.



Seule la région Auvergne-Rhône-Alpes est classée orange samedi, dans le sens des départs comme des retours, la semaine du Nouvel An étant "généralement plus fréquentée dans les stations de montagne que celle de Noël", rappelle Bison Futé.

Quand 2017 passera le relais à 2018, dans la nuit de dimanche à lundi, aucun "véritable problème de congestion" n'est à craindre, hormis "quelques difficultés temporaires" aux abords des lieux de festivités. Bison Futé appelle cependant les automobilistes à la prudence en soulignant que la nuit de la Saint-Sylvestre est "très accidentogène en raison de la fatigue liée aux retours tardifs, après les fêtes et dans un contexte climatique parfois défavorable (pluies verglaçantes, neige, verglas)". Mardi, pour les derniers retours, "les principales difficultés sont attendues sur les axes convergeant vers Paris et sur les rocades autour de la capitale", avec une région Île-de-France classée orange, qu'il vaut mieux éviter entre 14h et 20h.

À écouter également dans ce journal :

- Millas : "Tout fonctionnait parfaitement" au passage à niveau de Millas (Pyrénées-Orientales) où la collision entre un car scolaire et un train a fait six morts et plusieurs blessés mi-décembre, a affirmé samedi Me Jehanne Collard, avocate de certaines familles de victimes, en citant un rapport interne de la SNCF.



- Emmanuel Macron signera samedi à 16h30, sous l'œil des caméras, trois lois récemment votées, en présence du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.



- SNCF : 1,2 millions de voyageurs sont attendus dans les gares tout au long du week-end alors qu'une succession d'incidents que la SNCF a dû faire face à une succession d'incidents récemment.



- États-Unis : Un enfant de trois ans et demi qui jouait avec une cuisinière à gaz a déclenché jeudi l'incendie qui a coûté la vie à douze personnes, a indiqué vendredi le chef des pompiers de la ville de New York, Daniel Nigro.



- Australie : un homme de 83 ans est mort après avoir été renversé lors d'une attaque à la voiture bélier la semaine dernière à Melbourne (sud) dans laquelle 17 autres personnes avaient été blessées, a annoncé samedi la police australienne.