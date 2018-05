publié le 28/05/2018 à 13:03

Au héros, la France reconnaissante. Mamoudou Gassama, ce jeune Malien qui a sauvé un enfant de quatre ans qui menaçait de tomber du quatrième étage d'un immeuble, s'est retrouvé ce matin en face-à-face avec Emmanuel Macron. Lui, l'invisible, arrivé en septembre en France, va être naturalisé français et va intégrer, ce qui paraît logique, le service civique des Sapeurs-Pompiers.



Accompagné par son grand frère et sa petite-amie, Mamoudou est revenu sur son acte héroïque et son parcours chaotique face au chef de l'État. Parti du Mali en 2013, il est passé par la Libye, le Niger, et l'Italie, avant d'arriver en France il y a huit mois.

Il rappelle Lassana Bathily, Malien lui aussi, qui avait sauvé des otages dans la chambre froide de l'hypercacher de la Porte de Vincennes en janvier 2015. Comme lui, il se sent un héros malgré lui.

