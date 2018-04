Le journal de 12h30 : les usagers s'adaptent pendant la grève à la SNCF

publié le 04/04/2018 à 13:43

Le chiffre du jour, 29,7%. C'est le taux de grévistes à la SNCF, où le deuxième jour de grève crée beaucoup de perturbations. Ils étaient 34% mardi 3 avril pour le premier des 36 jours de mobilisation annoncés. Les trains se font rares ce mercredi, avec 1 TER sur 5 et 1 TGV sur 7 en moyenne en service. Les usagers s'organisent et certains se rabattent sur la voiture, avec à la clé près de 400 km de bouchons.



La gare Montparnasse est par exemple déserte, avec seulement 4 TGV affichés jusqu'à 18h30. Pour les voyageurs déçus, on alterne entre compréhension et déception.

Pour les entreprises, il faut s'adapter et espérer que les patrons soient compréhensifs avec les éventuels retards. Entre le télétravail et les précautions prises en amont, les perturbations sont mineures.

Les usagers se sont tellement organisés que certaines places de train pour mercredi, mises en vente mardi en fin de journée, n'ont pas été vendues. Un TGV Bordeaux-Paris a ainsi circulé à moitié vide.

À écouter également dans ce journal

Faits Divers -Le frère de Laeticia Hallyday, Grégory Boudou, est en garde à vue dans l'Hérault, dans le cadre d'une enquête de la brigade financière concernant la gestion de la discothèque de la famille.



Justice - Selon une information de RTL, l'ancienne petite-amie de Nordhal Lelandais avait déposé plainte contre son compagnon pour violence, un mois avant la mort de Maëlys, dont Lelandais est soupçonné d'être l'auteur.



Terrorisme - Le Super U de Trèbes, où a eu lieu une attaque terroriste qui a fait 4 victimes, dont Arnaud Beltrame, rouvrira ses portes le 11 avril, selon une information de RTL.



Emplois - L'industrie recrute et a besoin de bras. Quelque 230.000 personnes par an devraient embauchées d'ici 2025.



Logement - Dans le cadre de la nouvelle loi logement, le gouvernement entend mettre en place un "bail mobilité", qui irait de 1 à 10 mois, non reconductible et pour des logements meublés. Et il n'y aura plus de dépôt de garantie.



Consommation - Les députés devraient voter un amendement afin d'obliger les restaurateurs à mettre à la disposition de leurs clients des "doggy bag".