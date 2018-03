Le journal de 12h30 : les Français sont sur la route des vacances

publié le 29/07/2017 à 13:36

Pour certains, c'est le grand départ. Pour d'autres, ce samedi 29 juillet sonne le glas de la fin des vacances. Le traditionnel chassé croisé des juillettistes et aoûtiens rythme ce week-end, sur les routes de France. Beaucoup de monde et de nombreuses difficultés de circulation à dénombrer. Bison Futé a classé noire le sens des départs et orange pour le sens des retours. Les embouteillages ont commencé vers 4h du matin et perdureront jusqu'à 20h, selon le site.



Pour certains chanceux, c'est déjà l'heure de l'arrivée. Souvent, ils sont partis très tôt ce matin, voire même dès hier soir pour rejoindre leur destination. Et lorsque l'on est bloqué durant des heures pare-chocs contre pare-chocs, et que la plage tant espérée est encore loin, difficile de prendre son mal en patience. Pourtant, une règle à respecter : prendre une pause toutes les 2 heures.

À écouter également dans ce journal :

- Les députés ont voté pour les projets de loi sur la moralisation de la vie publique, dans la nuit de vendredi 28 juillet. Parmi les mesures adoptées : la suppression de la réserve parlementaire.

- La ministre du Travail Muriel Pénicaud a été à nouveau pointé du doigt par des députés de l'opposition. Ces derniers lui reprochent d'avoir réalisé une plus-value boursière de plus d'un million d'euros.



- Incendies : des enquêtes ont été ouvertes dans le Sud-est pour connaître l'origine du sinistre, qui a ravagé 7.000 hectares de végétation en trois jours.



- Boulogne-sur-Mer : un homme issu de la communauté des gens du voyage a été incarcéré vendredi 28 juillet, pour "séquestration, violences et actes de torture".



- Allemagne : l'enquête se poursuit après l'agression perpétrée vendredi 28 juillet, dans un supermarché à Hambourg. Un homme a tué une personne et blessé 6 autres au cri d'"Allah Akbar".



- AirFrance va suspendre ses vols vers le Venezuela pendant trois jours, à partir du dimanche 30 juillet. Le pays est en pleine crise politique avec des manifestations anti-gouvernementales qui ont fait plus de 100 morts depuis le mois d'avril.



- La Corée du Nord a de nouveau effectué un tir de missile balistique vendredi 28 juillet.



- Football : la ligue 1 reprend la semaine prochaine, mais le PSG et Monaco s'affrontent ce samedi 29 juillet à Tanger au Maroc.



- "RTL" rend hommage au chanteur Michel Berger qui aurait fêté ses 70 ans en 2017.



- Natation : Camille Lacourt et Jérémy Stravius se sont qualifié pour les demi-finales du 50 mètres dos, aux Championnats du monde de natation à Budapest.