publié le 29/11/2017 à 14:24

Faut-il faciliter le redoublement ? C'est en tout cas ce qu'estime le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Un projet de décret est examiné ce mercredi 29 novembre, afin de lever les freins posés par l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem. S'il est adopté, les professeurs pourront décider du redoublement d'un élève en difficulté, même si le ministre a précisé que la mesure devra rester exceptionnelle et que les parents auront le dernier mot.



Même si le redoublement est en baisse depuis 2000, les derniers chiffres de 2015 montrent que 22% des élèves français ont connu au moins un redoublement avant 15 ans. Le redoublement est avant tout une pratique française. De nombreux pays préfèrent la méthode du "looping", lorsqu'un enseignant conserve les mêmes élèves pendant plusieurs années. L' élève doit ainsi suivre un programme de rattrapage dans ses matières les plus faibles. Des stages d'été et des tutorats sont également organisés.

À écouter également dans ce journal

- La notation du brevet sera revue pour la session 2018.

- Notes de frais : les députés seront bientôt obligés de justifier toutes leurs dépenses.



- France 2 prévoit de tourner un téléfilm sur l'attentat du Bataclan. Certaines associations de victimes s'en méfient.



- Boulogne sur mer : l'enseigne H&M va quitter le centre-ville pour un centre-commercial. Un départ que dénonce fortement la mairie de la commune.



- La Corée du Nord affirme avoir atteint ses objectifs historiques : celui d'être un État nucléaire. Tous les regards se tournent désormais vers la Chine.



- Birmanie : le pape poursuit son voyage et appelle à respecter la tolérance.



- Élections européennes : le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé un nouveau mode de scrutin



- L'association CLCV a passé au crible 232 contrats de l'Assurance vie et les rendements sont souvent poussifs.