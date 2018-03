publié le 31/12/2017 à 12:59

Le général Philippe Rondot, pilier du renseignement français, est décédé. Il avait 81 ans. Le général a été inhumé samedi 30 décembre dans la plus grande intimité, rapportent nos confrères du Parisien. Celui que l'on surnommait le "général de l'ombre" avait été au centre de la retentissante affaire politico-financière Clearstream.



Cet ancien de la DGSE et de la DST avait enquêté sur l'authenticité des listings de la banque Clearstream alors qu'il était conseiller du ministre de la Défense en 2004 et 2005.Lors d'une perquisition conduite à son domicile en 2005, les juges avaient découvert des notes contredisant la défense de Dominique de Villepin, soupçonné à l'époque d'avoir voulu impliquer Nicolas Sarkozy. Entendu durant deux jours lors du procès en 2009, cet ancien de la DGSE et de la DST avait finalement été mis hors de cause, indique le quotidien.

À écouter également dans ce journal :

- Environ 4.000 personnes immobilisées par la neige ont passé la nuit de samedi à dimanche 31 décembre dans des hébergements d'urgence en Savoie, où la situation est redevenue normale sur les routes, mais un important risque d'avalanche subsiste en montagne, selon les autorités.

- Emmanuel Macron présentera dimanche 31 décembre à 20 heures à la télévision, à la radio et sur internet les premiers vœux aux Français de son quinquennat, sur fond de net regain pour lui dans les sondages et d'indicateurs économiques et sociaux repassés au vert.



- Iran : deux personnes ont été tuées lors d'affrontements dans la ville de Doroud (ouest) samedi soir, a déclaré le vice-gouverneur de la province de Lorestan à la télévision d'État.



- Véronique Colucci des Restos du Cœur, le dessinateur et auteur Tomi Ungerer et Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin, font partie de la promotion du 1er janvier de la Légion d'honneur, qui compte peu de noms célèbres cette année.



- Entre 2007 et 2016, 620 militaires français ont été blessés en opération extérieure (OPEX), "par armes à feu ou engins explosifs", selon un rapport du Haut comité d'évaluation de la condition militaire.