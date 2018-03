publié le 30/05/2016 à 13:13

300.000 impacts de foudre ont été recensés sur le pays samedi, des enfants ont été blessés à Paris au parc Monceau, un petit garçon est décédé dans l'Yonne, des vignes du Beaujolais, du Chablis et de Cognac ont été saccagées et des inondations ont provoqué de gros dégâts sur la côte atlantique. La dépression qui a traversé le pays ce week-end a laissé des traces. Le grand nettoyage est notamment en cours en Vendée où les éléments se sont déchaînés samedi soir. "C'est opération tracteur parce que je ne peux plus rien faire. Avec une brouette je ne peux pas", raconte notamment Jean-Louis qui tente de déblayer la boue dans et autour de sa maison. "Il y a le contrecoup aujourd'hui que l'on essaye de gérer", explique Véronique Besse, maire des Herbiers.



22 départements sont toujours en vigilance orange ce lundi, car l'anticyclone est trop au Nord et la France se retrouve dans un couloir contrasté de masses d'air. Après l'amélioration et l'air chaud de la semaine dernière, l'orage a éclaté ce week-end et les restes de la dépression s'abattent désormais sur le pays en ce début de semaine. De fortes pluies devraient tomber jusqu'à mercredi et des records de pluviométrie pourraient être battus.

À écouter également dans ce journal

- La femme assassinée dans le Rhône se sentait menacée par son ex-mari, selon la meilleure amie de la victime. Son ancien conjoint a été placé en garde à vue après avoir brièvement enlevé ses enfants hier. Il est suspecté d'homicide volontaire. Les deux garçons et la fillette ont été retrouvés sains et saufs.

- Serge Aurier dérape encore. L'arrière droit du PSG a été placé en garde à vue ce lundi 30 mai au petit matin. Il aurait insulté et frappé des agents de la BAC en sortant de boîte de nuit avec des amis dans le quartier des Champs-Élysées.



- Cinq nouvelles femmes témoignent contre Denis Baupin sur Mediapart. Une de ces nouvelles victimes présumées affirme que l'élu avait tenté de l'embrasser en agrippant ses seins.



- 286.000 travailleurs détachés ont été déclarés l'année dernière en France. Ce chiffre a augmenté de 25 % en un an. Cette hausse considérable est essentiellement imputée à la peur des contrôles et des amendes. Le Premier ministre a toutefois reconnu que les fraudes étaient de plus en plus nombreuses lors de la présentation d'un rapport sur le sujet ce lundi.



- Philippe Martinez de la CGT et Laurent Berger de la CFDT débattront ce lundi soir sur RTL. Les deux hommes sont opposés sur la loi Travail. Ils discuteront à partir de 19h.



- L'État islamique recule et l'armée irakienne avance autour de la ville de Fallujah. L'assaut a démarré ce lundi dans cette zone contrôlée par le groupe terroriste. C'est un point stratégique, car il permettrait de contrôler la route de Bagdad à la Jordanie.



- Didier Deschamps va tester sa défense ce soir à Nantes face au Cameroun. Le sélectionneur des Bleus va tenter de trouver une charnière centrale lors de ce match de préparation de l'Euro 2016 après les blessures de Jérémy Mathieu et Raphaël Varane.