publié le 27/10/2016 à 13:30

La Poste a décidé de suspendre la réorganisation des métiers du courrier pour ouvrir des négociations sur les conditions de travail des salariés. Alors que la direction souhaitait regrouper des centres de tri ou rallonger les tournées, un rapport du comité d'hygiène et de sécurité de la Poste a pointé du doigt la situation sociale "préoccupante" dans l'entreprise, à tel point que certains en sont venus au suicide.



Depuis ces révélations au début du mois d'octobre, la direction de La Poste a décidé de faire machine arrière, sans pour autant abandonner l'idée d'une réorganisation. Du côté des syndicats, on préfère donc se montrer prudents : "On peut considérer comme positif que la Poste daigne enfin ouvrir des négociations. Après, sur la suite des négociations, on reste assez sceptique", déclare un représentant syndical grenoblois qui se souvient d'un précédent rapport et de ses conclusions sur le mal-être des salariés, qui n'avait rien donné.

À écouter également dans ce journal

- Manuel Valls se rend aujourd'hui en Gironde, un département qui veut tester le revenu universel. Ce dispositif, déjà testé en Allemagne ou en Finlande, remplacerait d'autres allocations sociales comme l'APL, pour un total de 700 euros par mois, voire plus.

- Malgré la rencontre des syndicats avec François Hollande et les promesses de Bernard Cazeneuve, les policiers sont toujours dans la rue. Ils ont été plusieurs centaines à manifester dans la nuit du 26 au 27 octobre, dans les rues de Marseille, Lyon et du Mans. Parmi les mesures réclamées qui ont obtenu gain de cause, Bernard Cazeneuve a déclaré la fin des gardes statiques devant les tribunaux. Au total, 281 policiers sur 90 sites seront remplacés par vigiles privés.



- Trois jours après son enlèvement à Nice, Jacqueline Veyrac a été retrouvée et sept suspects ont été interpellés.



- Jacqueline Sauvage repasse devant la justice aujourd'hui, pour plaider en faveur de sa libération.



- Présidentielle américaine : à quelques jours du scrutin, Michelle Obama et Hillary Clinton tiendront leur premier meeting commun en Caroline du Nord, tandis que Donald Trump inaugurera un hôtel à son nom, à Washington.



- Bataille de Mossoul : plus de 800 jihadistes ont été tués depuis le début de l'offensive.l



- D'après le dernier rapport de WWF, plus de la moitié des vertébrés ont disparu de la surface de la Terre entre 1970 et 2012.



- Georges Jouvin, le musicien et compositeur surnommé "l'homme à la trompette d'or" est décédé à l'âge de 93 ans.