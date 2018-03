publié le 30/05/2017 à 13:13

Les passagers d'un Eurostar Paris-Londres ont vécu un voyage mouvementé lundi 29 mai dans la soirée. Le train a dû faire un arrêt imprévu en gare de Calais pour débarquer deux Britanniques très éméchés. Mais les 770 passagers ont dû également descendre sur le quai, entraînant un important retard. "On nous a dit que le train allait faire un arrêt à Calais pour évacuer les deux passagers, mais ils ont ouvert les portes. On a alors eu droit à des contrôles de sécurité comme si on partait de Paris", raconte une voyageuse.



Les deux Britanniques avaient pris place dans le wagon-bar où ils ont agressé plusieurs passagers. Une fois débarqués, les autres voyageurs se sont retrouvés dans le hall, entourés de policiers, de douaniers, "traités comme si on était des criminels", regrette la passagère. Le train Eurostar a finalement repris sa route avec cinq heures de retard. La SNCF a assuré qu'elle allait rembourser tous les voyageurs qui n'oublieront pas de si tôt ce trajet pas comme les autres.

À écouter également dans ce journal

- Une opération policière a permis le démantèlement d'une filière jihadiste, avec six arrestations à Bordeaux et en région parisienne. Parmi les hommes arrêtés figure un ancien détenu de Guantanamo, soupçonné d'avoir facilité des départs vers la Syrie. "Il est victime de tous les côtés, ça ne correspond pas à sa personnalité", a réagi son avocat.

- Marielle de Sarnez, visée par une enquête sur un emploi fictif présumé de l'un de ses assistants parlementaires européens, a décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre une députée FN, à l'origine d'une liste dans laquelle figurent également Brice Hortefeux et Jérôme Lavrilleux.



- Jean-Luc Mélenchon a une nouvelle fois visé Bernard Cazeneuve, qui l'a menacé de porter plainte en diffamation pour ses propos sur la mort de Rémi Fraisse. "C'est un menteur, il l'a fait dans l'intention de me nuire. Je ne veux pas le calomnier, je plaide donc bonne foi. S'il veut un procès, je l'invite à le faire", a lancé le leader de la France insoumise.



- Selon une étude de la Prévention routière, 4 Français sur 10 utilisent leur téléphone au volant. Une pratique sanctionnée de 135 euros d'amende et d'un retrait de trois points sur le permis de conduire. La Prévention routière alerte sur l'urgence de changer les habitudes des conducteurs.



- Le départ de l'édition 2019 du Tour de France aura lieu à Bruxelles en l'honneur du grand champion belge Eddy Merckx, dont ce sera le 50e anniversaire de sa première victoire dans la Grande Boucle.