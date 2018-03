publié le 05/03/2018 à 13:24

La ministre du Travail Muriel Pénicaud a dévoilé ce lundi 5 mars sa réforme de la formation professionnelle. "Une bataille mondiale de la compétence est engagée", a-t-elle lancé. L'une des grandes nouveautés de cette réforme concerne les salariés à temps plein. Ces derniers disposeront de 500 euros par an pour se former, et jusqu'à 800 euros pour les moins qualifiés, versés sur un Compte Personnel de Formation (CPF).



Ce changement, alors que les salariés bénéficiaient précédemment d'un quota d'heures à utiliser, est bien accueilli par Emmanuelle Pérez, déléguée générale de la Fédération de la formation professionnelle, invitée de RTL.

"Les Français vont savoir quel est leur pouvoir d'achat pour entrer en formation", a-t-elle indiqué, assurant que "les prix des formations seront transparents".

À écouter également dans ce journal

- Vingt ans après, Jacques Rançon comparaît à partir de ce lundi 5 mars devant les assises dans l'affaire dite des "disparues de Perpignan". Une première confrontation est prévue dans l'après-midi entre les parents des deux victimes et l'accusé.



- Les élections législatives en Italie placent le pays dans une situation difficile. Aucune majorité claire ne se dégage à l'issue du scrutin. Les partis populistes ont opéré une importante percée, avec 31% pour le Mouvement 5 étoiles et 17% pour la Ligue du Nord.



- Plusieurs grands noms de la médecine signent ce lundi 5 mars une tribune dans Le Figaro, intitulée "Vu du foie, le vin c'est de l'alcool", pour rappeler que le vin est aussi dangereux que les autres alcools dits "forts".



- Les nouveaux tarifs de stationnement, jusqu'à 60 euros, provoquent le mécontentement des automobilistes. Des pétitions se multiplient, alors que les communes prévoient de fortes rentrées d'argent, comme 4 millions d'euros cette année à Nantes et 300 millions à Paris. À noter qu'après cette mesure, les amendes sont davantage payées immédiatement.



- Depuis jeudi 1er mars au soir, les 5 millions d'abonnés à Canal+ n'ont plus accès aux chaînes de TF1, victimes collatérales d'une guerre économique qui dure depuis deux ans. Une baisse des audiences de la première chaîne a été constatée au cours du week-end, notamment pour l'émission The Voice.