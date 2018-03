publié le 31/03/2017 à 13:03

C'est une grande première dans le monde syndical. La CFDT devance pour la première fois la CGT dans la représentation nationale auprès des salariés du secteur privé. La direction générale du travail a publié ce vendredi 31 mars les résultats officiels de sa mesure dans les entreprises, et la CFDT a recueilli 26,37% des voix, devant la CGT créditée de 24,87%.



"On l'avait déjà plus ou moins prévu, a déclaré Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Ça ne fait jamais plaisir d'être deuxième. C'est un résultat qui montre que ce qu'on craignait, c'est-à-dire qu'on a un déficit d'implantation, se confirme. Il y a besoin qu'on ait une CGT mieux implantée, de combler ce handicap que nous avons". De son côté, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, s'est félicité de ce résultat "historique".

À écouter également dans ce journal

- Ericka Bareigts, la ministre des Outre-mer, a présenté ses excuses à la population en Guyane la nuit dernière. Une manoeuvre de contrition pilotée depuis Matignon et l'Élysée, où le soulagement l'emporte, avec une sortie de crise qui pourrait être rapide.

- Le dernier débat de la campagne présidentielle sur France 2 est remis en cause par plusieurs candidats. "Nous gardons la tête froide, il y aura un grand rendez-vous politique le 20 avril", a assuré Michel Field, le directeur de France Info. Ce débat a lieu trois jours avant le premier tour.



- À Rennes, deux enfants de trois ans ont échappé à la vigilance des surveillants d'un centre de loisirs et se sont retrouvés dans le métro. La mère de l'un des enfants a jugé cette "défaillance inacceptable". Les deux familles, reçues ce vendredi, réclament des explications.



- L'alerte enlèvement pour retrouver Vicente a été levée, mais les recherches se poursuivent. De nombreux témoignages ont été recueillis, les autorités se félicitent des relais de cette alerte. Mais le garçon de 5 ans et demi, enlevé par son père, reste introuvable.



- L'uniforme sera-t-il bientôt obligatoire à l'école ? La proposition figure par exemple dans le programme de François Fillon. Les élèves d'un lycée de Valence appellent à manifester, la direction veut en effet interdire les jeans troués et les jupes trop courtes.