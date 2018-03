publié le 30/11/2017 à 13:49

Un mystère a été levé sur une tragédie familiale, 14 ans après. En 2003, 4 nouveau-nés avaient été retrouvés morts dans la forêt de Galfingue, près de Mulhouse. L'ADN avait prouvé que les bébés venaient de la même mère. Depuis, l'enquête n'avait jamais réussi à retrouver l'auteur de l'infanticide.



Mais l'identité de la mère des enfants vient d'être découverte par hasard. Le couple a été interpellé suite à une simple bagarre avec des voisins. Les gendarmes prennent les empreintes ADN des personnes et découvrent avec stupeur que celui d'une quinquagénaire correspond à la mère des bébés de Galfingue.

Le dossier n'était pas prescrit, car l'affaire avait été relancée grâce à l'avocat maître Thierry Mozère. L'auteure présumée de l'infanticide a été présentée à un juge au tribunal de Mulhouse ce jeudi 30 novembre. Elle aurait reconnu les faits, alors que son mari n'aurait été au courant de rien. Le couple possède actuellement trois enfants, âgés entre 18 et 30 ans.

À écouter également dans ce journal :

- Les avocats de Murielle Bolle veulent faire annuler sa mise en examen pour enlèvement suivi de mort. Ils déposeront une requête devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Dijon.



- Affaire Maëlys : le principal suspect est entendu par trois juges au tribunal de Grenoble ce jeudi 30 novembre.



- La plainte déposée pour harcèlement et agression sexuelle visant le député REM de Moselle Christophe Arend a été classée sans suite. La justice évoque un comportement ambigu de la plaignante.



- Quelques mois après avoir racheté Opel, PSA regrette-il ce mariage ? Le groupe français pourrait réclamer une compensation de 500 millions d'euros, car les voitures Opel polluent trop.



- Parti socialiste : le député du Val-de-Marne Luc Carvounas est le premier candidat à la direction du PS.



- Corée du Nord : la Russie demande aux États-Unis de ne pas couper les liens avec le régime de Pyongyang.



- Corée du Sud : dans un contexte de tension croissante avec la Corée du Nord, le pays s'inquiète sur l'avenir des Jeux olympiques d'hiver, prévus le 9 février 2018.



- Le pape François est en voyage au Bangladesh, l'un des pays les plus pauvres du monde. Voisin de la Birmanie, l'État fait face à l'exil massif des Rohingyas. 600.000 personnes s'entassent dans des tentes à la frontière depuis fin août.



- Nicolas Hulot : le ministre de la transition écologique souhaite un menu végétarien dans les cantines scolaires, un jour par semaine.



- Le remboursement intégral des lunettes de vue et des soins dentaires est une promesse d'Emmanuel Macron et prévu d'ici 2022. Les dentistes assurent que cette mesure n'est pas réalisable.



- Tennis : Yannick Noah reste capitaine de l'équipe de France.



- Âgé de 83 ans, Luciano Benetton veut reprendre en main la société Benetton qui accuse plus de 80 millions d'euros de passif. "Pour moi, c'est une douleur intolérable", a-t-il déclaré.