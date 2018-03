Le journal de 12h30 : en 2017, on pourra se faire vacciner contre la grippe à la pharmacie

et Sophie Aurenche

publié le 28/10/2016 à 13:07

Dès l'année prochaine, vous pourrez aller vous faire vacciner contre la grippe à la pharmacie. L'Assemblée nationale a donné son feu vert à l'autorisation à titre expérimental pour les pharmaciens de vacciner contre la grippe, et aussi pour les médecins généralistes de stocker ces vaccins en vue de leur administration. "En ce qui concerne la grippe, seulement 48% des assurés à risque se sont fait vacciner en 2015-2016, soit un recul de plus de 14 points depuis 2009", a rappelé la rapporteure pour l'Assurance maladie du projet de budget de la Sécurité sociale, Michèle Delaunay (PS).



Tout en assurant que "la situation économique des pharmacies est traitée autrement", la ministre de la Santé Marisol Touraine a salué avec cette expérimentation "une avancée importante" pour l'augmentation de la couverture vaccinale et une "simplification pour la vie des patients".

La ministre a fait adopter un autre amendement, présenté comme symétrique, prévoyant d'expérimenter pour trois ans la détention par le médecin généraliste, en vue de l'administration du vaccin contre la grippe saisonnière pour les femmes enceintes, les personnes en affection de longue durée et encore les personnes âgées de plus de 65 ans.

À écouter également dans ce journal

- 320.000 Français ont déjà été touchés par la gastro-entérite qui a trois mois d'avance. L'épidémie est particulièrement virulente dans les Pays-de-Loire, le Grand Est et les Hauts-de-France.



- Matéo, un adolescent de 17 ans, qui se battait contre la leucémie, est décédé jeudi. Le jeune homme, malade depuis 2013, avait lancé un appel aux dons en décembre 2015 pour pouvoir recevoir des soins dans un hôpital américain de Seattle.



- François Hollande a estimé que la France était "sur un sentier de croissance même si elle est encore trop faible", commentant l'annonce par l'INSEE d'une progression de 0,2% du PIB au troisième trimestre.



- L'ancien gérant locataire du restaurant la Réserve, propriété de Jacqueline Veyrac, la riche hôtelière enlevée à Nice et retrouvée saine et sauve 48 heures plus tard, est soupçonné d'être le commanditaire de l'enlèvement.



- Huit jeunes ont été placés en garde à vue une semaine après l'attaque d'un lycée de Tremblay-en-France. La proviseure violemment prise à parti avait dû être hospitalisée.



- Sale année pour les apiculteurs. La récolte de miel 2016 est la pire depuis 50 ans, avec à peine 9.000 tonnes, alors qu'on en consomme 40.000 chaque année.