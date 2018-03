Le journal de 12h30 : deux prisonniers s'évadent de la prison d'Amiens

publié le 31/05/2016 à 13:27

C'est ce que l'on appelle une évasion à l'ancienne qui s'est déroulée dans la nuit de lundi 30 mai à mardi 31 mai dans la prison d'Amiens. Deux détenus ont scié les barreaux de leur cellule à l'aide d'une lame de scie à métaux puis ont utilisé une corde. Les deux hommes âgés d'une trentaine d'années partageaient la même cellule. Ils sont parvenus, malgré une pluie diluvienne à se hisser sur le toit de l'établissement, jusqu'au-dessus des ateliers où ils ont réceptionné la corde, lancée par-dessus le mur d'enceinte par un complice.



Une fuite éclair, puisqu'elle s'est déroulée en moins de 10 min. Si le complice a été arrêté, les prisonniers, eux, sont toujours en cavale. Les deux hommes ont été condamnés chacun à des peines de trois ans de prison, l'un pour une affaire de vol, l'autre dans un dossier de trafic de stupéfiants.

À écouter également dans ce journal

- Encore 7 départements sont placés par Météo France en alerte pluie-inondation. Le Loiret est en alerte rouge. Les crues se stabilisent en Seine-et-Marne et l'heure est à l'évaluation des dégâts. Les pompiers ont débuté par endroits le pompage de l'eau. Les habitants attendent la décrue pour commencer le nettoyage. Dans le Loiret l'autoroute A10 est coupée entre Saint-Arnoult et Orléans. Ce mardi 31 mai au matin, il y a avait près de 400 km de bouchons près de Paris.

- La CGT porte plainte pour diffamation contre le président du Medef, Pierre Gattaz, après ses propos polémiques évoquant "des minorités qui se comportent un peu comme des (...) terroristes" publiés dans Le Monde.



- Serge Aurier est sorti de sa garde à vue ce mardi 31 mai en fin de matinée. Le joueur sera convoqué devant les juges en septembre pour "violence contre personne dépositaire de l'autorité publique" après une altercation avec un agent de police dimanche 29 mai alors que l'international ivoirien sortait de boîte de nuit.



- Une grève SNCF illimitée va débuter mardi 31 au soir. Il faut compter 6 Transiliens sur 10, 1 Intercité sur 3, 1 TGV sur 2 et 1 TER sur 2 .



- La pilule du lendemain sera plus facilement délivrée dans les collèges et les lycées. Un décret qui vient d'être publié supprime la condition de "détresse caractérisé".



- Euro 2016 : l'équipe de France ne rassure pas après son match préparatoire face au Cameroun lundi 30 mai. Les Bleus ont laborieusement remporté la rencontre 3-2 avec une défense quasi absente.Tous les regards étaient braqués sur Adil Rami. Le défenseur central du FC Séville faisait son retour en équipe de France après trois ans d'absence, et beaucoup ont critiqué ce choix de Didier Deschamps.



- Roland Garros : le match entre Djokovic-Bautista sur le cours numéro 1 a été interrompu, une nouvelle fois pour cause de pluie, après le premier set (6-3) remporté par l'Espagnol.