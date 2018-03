publié le 27/01/2018 à 12:56

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont les pieds dans l'eau ce samedi 27 janvier en raison des inondations et du niveau très élevé de la Seine. À Paris, le pic est prévu autour de 5,90m dimanche soir au plus tôt. Ce sera moins qu'il y a un an et demi, quand la Seine était montée jusqu'à 6,20m. Mais les quais sont toujours fermés pour plusieurs jours, tout comme les sept gares parisiennes du RER C.



La situation s'améliore en amont, dans l'Aube, dans l'Yonne et en Côte d'Or. Dans les Yvelines, l'île des Migneaux, à Poissy, est aussi sous les eaux. Un endroit magique habituellement pour les 300 habitants. Mais en ce moment, rien n'est simple, tout est inondé. Le facteur ne peut plus passer. Résultat : les habitants doivent se rendre comme ils peuvent dans une boîte postale improvisée.

À écouter également dans ce journal

- À Marseille, un homme est mort dans une bagarre devant une discothèque. La victime, un homme âgé de 27 ans, a été tuée par un policier qui n'était pas en service.

- À Saint-Aignan, les opposants à l'aménagement de l'aéroport de Nantes sont remontés. Les pistes vont arriver quasiment dans les jardins de plusieurs maisons. Les habitants manifestaient ce matin. Un comité d'accueil attend la ministre des Transports, Élisabeth Borne.



- Après 12 jours de conflits dans les prisons, le principal syndicat de surveillants, UFAP-UNSA, a signé l'accord proposé par la ministre de la Justice, avec 1.100 postes supplémentaires créés, 30 millions d'euros prévus pour des indemnités et la sécurité des agents renforcée.



- À l'Open d'Australie, Caroline Wozniacki a remporté la finale dames ce samedi. La Danoise de 27 ans s'est imposée en trois sets (7-6, 3-6, 6-4) face à la Roumaine Simona Halep. C'est le premier titre de sa carrière en Grand Chelem.