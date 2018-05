publié le 08/05/2018 à 14:30

Alors que les dernières propositions de la direction d'Air France ont été rejetées par les salariés, provoquant la démission du PDG Jean-Marc Janaillac, l'intersyndicale vient de publier une lettre ouverte à la direction que RTL s'est procurée. Ce courrier propose de renouer le dialogue pour mettre fin au conflit et annonce une suspension temporaire de la grève.



Joël Le Jeannic, du syndicat Sud Aérien, explique que le mouvement "fait une petite pause pour laisser un peu le temps à la direction de réfléchir, laisser le nouveau dirigeant qui va être nommé arriver, reprendre ses marques et venir à la table des négociations". "Après ce temps de pause, nous voulons une vraie réunion de négociation. Si elle a lieu, on espère que ça peut se terminer rapidement, avec satisfaction de nos revendications. Sinon, évidemment, le conflit continuera", ajoute-t-il.



Pour Joël Le Jeannic, "la balle est dans le camp de la direction. Depuis le début, elle s'est obstinée à mener une politique de confrontation et à ne pas nous entendre, maintenant apparemment elle a pris conscience qu'elle s'était lourdement trompée. On a une compagnie qui fait beaucoup d'argent [...] Les salariés ont le droit d'avoir la rémunération de leur travail".

À écouter également dans ce journal :

- Décès : Maurane était plus qu'une voix de velours. Elle vivait sa musique et pouvait interpréter tous les styles. Elle vient de mourir brutalement à l'âge de 57 ans. La Belgique, son pays, est en deuil.

- 8-Mai : Emmanuel Macron a ravivé mardi matin la flamme de la tombe du soldat inconnu, en ce 73ème anniversaire de la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette année, François Hollande a brillé par son absence lors des cérémonies de commémoration.



- Meurtre : à La Rochelle, cinq adolescents ont été mis en examen, soupçonnés d'être les auteurs d'un crime épouvantable. Le corps sans vie d'un homme de 63 ans avait été retrouvé vendredi 4 mai. Il aurait été tabassé à mort après un vol de carte bleue.



- Coupe de France : le club amateur des Herbiers affronte le Paris Saint-Germain ce soir au Stade de France. Peu importe le résultat, Paris est une fête pour le petit club vendéen. RTL vous propose une édition spéciale entre 20 heures et minuit.