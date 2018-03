Le journal de 12h30 : 650 km de bouchons cumulés

publié le 30/07/2016 à 13:48

Samedi très chargé sur les routes ce samedi 30 juillet, plus de 650 km de bouchons recensés à la mi-journée. Bison futé a classé cette journée noire dans le sens des départs et ses prévisions étaient bonnes, la galère est bien là surtout dans la vallée du Rhône. En direction de la Méditerrané il faut environ 4h40 pour rejoindre Orange depuis le sud de Lyon c'est 3 heures de plus que d'habitude. Cela freine aussi sur l'A9, l'A61 ou encore sur l'A75 ou l'A20. Sur la façade atlantique il faut aussi prévoir des ralentissements sur l'A11, l'A10 ou l'A63. Et quel que soit votre trajet, il ne faut pas oublier de faire des pauses et restez prudents !



D'autres ont choisi le train pour prendre le large, la SNCF fait aussi face à son plus gros week-end de l'année.

À écouter également dans cette édition

- Et si vous manquez d'idées pour occuper les enfants pendant les trajets, le pédopsychiatre Stéphane Clerget conseille par exemple les livres audio ou bien les jeux classiques comme compter les voitures rouges.

- Face à ces routes très chargées, certains préfèrent prolonger les vacances le plus possible en partant le plus tard possible comme ces campeurs du bassin d'Arcachon.



- La justice a rejeté hier la demande des proches d'Adama Traoré d'avoir une troisième autopsie. Le jeune homme de 24 ans est mort lors de son interpellation le 19 juillet dernier dans le Val d'Oise. Sa famille organise cette après-midi un rassemblement devant la Gare du Nord pour réclamer la vérité.



- Deux personnes ont été interpellées en Belgique, elles sont soupçonnées d'avoir projeté des attentats.



- En France après l'assassinat du prêtre Jacques Hamel, le mardi 26 juin, deux personnes sont toujours en garde à vue. De nouveaux rassemblements sont prévus ce samedi 30 juillet en hommage à sa mémoire.



- Aux Journées mondiales de la Jeunesse, les chrétiens se sont mis en marche pour rejoindre le campus de la miséricorde où ils retrouveront le Pape François pour une veillée de prières.



- En Ligue 2 le Red star va évoluer cette année au stade Jean Bouin, le club parisien lance sa saison ce samedi après-midi face à Auxerre à 15h. La 1re journée de Ligue 2 a commencé dès vendredi 29 juillet avec la victoire de Sochaux 3-1 sur le terrain de Troyes, du Havre 1-0 sur le terrain d'Orléans et celle de Clermont 2-0 sur Valenciennes. Match nul 0-0 entre Niort et Lens, entre le Gazélec Ajaccio et Brest, pas de but non plus entre Bourg-en-Bresse et Strasbourg et entre Tours et Ajaccio.



- C'est un document RTL exceptionnel : une semaine à bord de l'Aquarius est le bateau de sauvetage de SOS Medierrané, il a déjà secouru près de 4.500 migrants en détresse.