Le journal de 12h30 : 43% des automobilistes roulent au-delà des 130 km/h

publié le 30/06/2016 à 13:42

Les comportements au volant sur les autoroutes ne s'améliorent pas, loin de là. La Sanef (la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) a publié les résultats de son observatoire. Le relâchement des comportements est inquiétant, notamment du côté de la vitesse. Alors que depuis 5 ans la vitesse était constante, on assiste à une augmentation sensible, passant de 127 à 129 km/h. Pire, 43% des automobilistes roulent au-delà des 130 km/h et 4% au-delà des 150 km/h. Le directeur d'exploitation à la Sanef, Arnaud Caymard estime que ce relâchement est dû à la mobilisation des forces de l'ordre contre la lutte antiterroriste. "De ce fait, il y a un sentiment d'impunité".



Des pratiques d'autant plus inquiétantes, qu'elles sont souvent corrélées avec la consommation d'alcool et de stupéfiants, dont là aussi la hausse est constatée. Près d'un accident mortel sur trois est dû à la combinaison vitesse-alcool ou drogue, soit autant que pour la somnolence.

À écouter également dans ce journal

- L'encadrement des loyers, qui ne s'appliquait jusqu'alors qu'à Paris, va être étendu à plus de 400 communes de l'agglomération parisienne, à partir de 2018

- François Hollande a annoncé que les 2 milliards d'euros de baisse d'impôts prévus dès l'année prochaine seront destinés aux classes moyennes "Si (...) la croissance était de 1,7% en 2017", a-t-il précisé dans le journal Les Échos.



- Le siège régional de la CFDT situé à Bordeaux a été incendié dans la nuit de mercredi à jeudi.



- Le numéro un du Medef, Pierre Gattaz, a annoncé que les entreprises "n'appliqueraient pas" les nouveaux critères du compte pénibilité, qui doivent entrer en vigueur dès vendredi.



- Le conseil des prud'hommes de Forbach a condamné Charbonnages de France (CdF) à payer la somme de 1.000 € chacun à 786 mineurs de charbon retraités au regard du préjudice moral spécifique dit d'anxiété.



- La police turque a procédé jeudi à 13 arrestations dont celles de trois étrangers, après le triple attentat-suicide où 42 personnes ont été tuées.



- Avant la rencontre France-Islande, dimanche, Patrice Evra a expliqué ne pas sous-estimer pas les Islandais. "Je respectais l'Islande avant le match contre l'Angleterre", a expliqué l'ancien capitaine de l'Équipe de France. "S'ils sont là ce n'est pas un hasard".



- Le premier match des quarts de final, Pologne-Portugal, à lieu ce soir à Marseille dès 21h.