Ce week-end est un réel week-end de bascule, celle de la bascule fiscale. Selon une étude d'un institut économique, le salaire moyen des Français est le plus taxé de toute l'Union européenne. Or, à partir de ce dimanche 30 juillet, un Français commence réellement à gagner de l'argent, indique cet institut. Autrement dit, un euro gagné est un euro qui rentre véritablement dans la poche du citoyen. Jusqu'ici, les Français payaient les taxes et diverses cotisations sociales, comme l'assurance maladie, l'assurance chômage, la taxe d'habitation et bien sûr l'impôt sur le revenu... Au total, la part ponctionnée du salaire moyen s'élève à 57 %.



L'institut précise que, par an, un salarié coûte quelque 56.500 euros à son entreprise. Conséquence : il ne reste plus que 24.000 euros de pouvoir d'achat réel aux salariés. Sur le podium des revenus les plus taxés, la France est suivie de près par la Belgique et l'Autriche. A contrario, Chypre, Malte et l'Irlande sont les pays européens les plus complaisants. Le plus gros de la pression fiscale provient des charges sociales qui représente 90 % des sommes retenues.

- Trafic : la situation a été moins dramatique que prévue sur les routes, estime Bison Futé. Samedi, un pic de 600 kilomètres de bouchons a culminé en milieu de journée. Mais en début de soirée, la plupart des vacanciers étaient arrivés à leur destination. Le samedi n'a donc pas été si noir que cela. Néanmoins, l'institut classe la journée de dimanche orange dans le sens des départs, et vert dans le sens des retours.

- STX : selon un sondage Ifop pour le JDD, quelque 70 % des Français approuvent la décision du gouvernement de nationaliser les chantiers navals de Saint-Nazaire. Bruno Le Maire affirme que cette solution n'est que temporaire.



- Secours : les pilotes de Canadair souhaitent obtenir un rendez-vous à Matignon. Un syndicat dénonce un manque de moyens évident, et estime qu'il faudrait notamment sept appareils supplémentaires afin de répondre aux besoins estivaux devant le nombre important de feux de forêt. Les secours, toujours sur le terrain, ont maîtrisé ce week-end les feux de Biguglia, au sud de Bastia, un incendie qui a déjà ravagé quelque 2.200 hectares de terrain.



- Incendies : et la France n'est pas la seule touchée, tout le sud de l'Europe souffre. En Espagne, quelque 1.000 hectares de végétation ont été détruit ce week-end dans la région de Murcia.



- États-Unis : Donald Trump fait le ménage dans son administration. Après avoir limogé son chef de cabinet, Reince Priebus, il a nommé l'un de ses proches conseillers, John Kelly, au poste. Désormais, le chef de l'État américain compte sur un cercle très fermé d'individus, constitué principalement de militaires, des membres de sa famille et de financiers de Wall Street, à l'image de son nouveau directeur de la Communication, Anthony Scaramucci.



- Venezuela : journée décisive pour le gouvernement de Nicolas Maduro. Le peuple doit se rendre aux urnes afin de voter une assemblée constituante voulue par le gouvernement, mais rejetée par l'opposition.



- PSG : le club de football remporte son premier trophée de la saison, le trophée des Champions à Tanger au Maroc. Les Parisiens ont battu l'AS Monaco 2 à 1.