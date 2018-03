publié le 27/02/2017 à 22:53

Pour la première fois de la Ve République, un président en exercice a répondu à une invitation d’une loge maçonnique. François Hollande s’est rendu ce lundi 27 février au siège du Grand Orient de France, la plus grande obédience maçonnique. Le président de la République a assisté à la cérémonie organisée pour fêter les 300 ans de la franc-maçonnerie moderne, intitulée "300 ans de franc-maçonnerie, 300 ans d'émancipation".



"Nous en sommes très heureux, car le premier représentant et défenseur de la nation vient de rendre hommage à trois siècles d’implications de la maçonnerie en général et du Grand Orient dans la vie sociale, intellectuelle, culturelle et politique de notre société", Christophe Habas, le grand-maître du Grand Orient de France.

Le leader franc-maçonnique et le président de la République se sont entretenus en privé ; notamment à propos du climat politique très tendu de cette campagne et de la montée du Front national. "Nous en avons parlé, nous avons échangé nos diagnostiques sur ce point", élude pudiquement le grand-maître du Grand Orient de France. Quant à savoir s’il un des candidats à l’élection présidentielle est franc-maçon, Christophe Habas ne veut pas se mouiller : "libre à chacun de se dévoiler s’il le souhaite".