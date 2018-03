et Christelle Rebière

publié le 30/08/2017 à 13:31

Ce mercredi 30 août, RTL révélait que le gouvernement songe à taxer davantage les assurances-vie. L'idée est de récupérer une partie de l'argent qui est stocké sur l'assurance-vie pour le réinjecter dans l'économie réelle et notamment dans le financement des entreprises et les actions en bourse. Actuellement, on paie une taxe de 23% lors du déblocage du contrat, traditionnellement au bout de 8 ans. La fiscalité pourrait monter à 30%. "Je ne crois pas qu'il y ait d'agenda caché", estime Philippe Bruneau, président du Cercle des fiscalistes.



"Emmanuel Macron s'est engagé à ce que les revenus du capital soient taxés à un taux unique de 30%. L'assurance-vie produit des revenus de l'épargne. La question était de savoir s'il fallait garder un régime spécifique qui était moindre, en l’occurrence 23% au-delà de 8 ans, où s'il devait s'aligner à 30%. A priori, le gouvernement s'oriente vers une taxation unique pour tout le monde, au taux de 30%", précise Philippe Bruneau.

Toutefois, cette mesure signera une hausse pour les millions de Français qui ont choisi d'investir dans une assurance-vie. "Cela veut dire 7% de plus au-delà de 8 ans. Cela veut dire plusieurs points de moins pour ceux qui débloquent leur assurance-vie avant 8 ans (...) Donc cela pénalise ceux qui attendaient longtemps, au-delà de 8 ans", souligne Philippe Bruneau.