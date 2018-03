publié le 28/09/2016 à 10:14

Fuocoammare c'est le titre d'une chanson populaire italienne mais c'est aussi le titre d'un documentaire actuellement au cinéma. Un documentaire qui a reçu un ours d'or au festival de Berlin. Tous les journaux s'en font l'écho. Libération écrit : "C'est un choc salutaire face à la menace de l'indifférence". Le film de Gianfranco Rosi raconte en parallèle la vie d'un garçon de 12 ans Samuele.



Il habite l'île de Lampédusa, il a des rêves d'enfants de son âge. Il adore tirer à la fronde et puis il y a le calvaire de migrants qui arrivent par la mer. Le Midi Libre publie ce mercredi 28 septembre le témoignage d'un bénévole qui a passé une partie de l'été sur l'Aquarius le bateau d'SOS médecin qui porte secours à ceux qui tentent la traversée entre la Libye et l'Italie.

Le Montpellierain Bertrand Thiébault raconte : "Ils sont plus d'une centaine sur des embarcations de fortune, on les repère aux jumelles. Si nous ne sommes pas là, ils sont foutus. Nous on appelle ça les bateaux de la mort. Leur durée de vie est de 6 heures. Les embarcations gonflables en plastique ne supportent pas la houle et se crèvent en mer". Bertrand raconte encore : "ils ont récupéré un pneumatique avec 22 cadavres. Les hommes avaient piétiné les femmes et les enfants dans un mouvement de panique".

Les ennuis de Nicolas Sarkozy...

La photo de Patrick Buisson est dans tous les journaux. Jamais très loin de celle de Nicolas Sarkozy. L'ex-conseiller du président publie un libre, "La cause du peuple", l'histoire interdite de la présidence Sarkozy. Le magazine L'Express en publie des extraits et puis, il y a aussi l'information du site Médiapart sur l'existence d'un carnet qui relance les soupçons de financements de la campagne 2007 par la Libye de Kadhafi.



Alors les éditorialistes constatent comme Laurent Bodin dans l'Alsace "une odeur de souffre s'est soudainement répandue autour de Nicolas Sarkozy" et cela va l'obliger à se défendre, donc à subir l'actualité, lui qui n'aime rien tant que l'alimenter en sujets, voire en polémique. Jean-Louis Hervois dans la Charente Libre revient sur l'effet de souffle, le blast que Nicolas Sarkozy voulait provoquer avec son entrée en campagne.



Pensait-il que l'onde de choc ferait remonter en surface toute une série d'affaires plus nauséabondes les unes que les autres? "Il faut s'attendre à une campagne empuantie par le clapotis du cloaque", écrit Hervé Chabaud dans l'Union et l'Ardennais. "Mieux vaut préparer un masque", dit-il. Et l'éditorialiste ajoute : "Une telle violence est bien le signe d'un pays malade, désormais incertain de ses valeurs".

... Et des députés PS

Dur dur d'être un député socialiste. C'est l'enquête du Parisien. La mauvaise image du gouvernement rejaillit sur les élus de terrain qui craignent pour leur avenir : leur réélection au printemps prochain. Le journal a suivi Dominique Potier dans sa circonscription de Meurthe-et-Moselle. En 2012, ce producteur de lait tendance gauche chrétienne pro gouvernementale a battu la sarkoziste Nadine Morano. Aujourd'hui il rencontre des électeurs désabusés et le mot est faible. À la terrasse d'un café, l'un d'eux lui dit : "Je n'ai plus confiance. Ils ont tellement déçu. ENA à l'envers cela fait ANE".



Les mots se font plus doux quand cet habitant s'adresse au député de terrain. Il est sympa comme tout, c'est un paysan mais pas certain qu'il lui donne sa voix. Dominique Potier risque de subir les conséquences d'une politique nationale que personne ne comprend et qui divise constate le reporter du Parisien. Les militants, eux, espèrent encore que les électeurs votent pour un homme ou une femme davantage que pour un parti.