Le directeur adjoint de l’IRIS regrette l’entrée de l’Otan dans la coalition anti-daesh

publié le 26/05/2017 à 22:56

Pour la première fois, Emmanuel Macron a rencontré son homologue américain Donald Trump, en marge du sommet de l’Otan à Bruxelles ce jeudi 25 mai. Lors de leur entrevue, le président américain a semblé tester son jeune collègue, de plus de 30 ans son cadet, avec son habituelle poignée de main aux allures de bras de fer à laquelle Emmanuel Macron à semblé résister, figé dans son fauteuil, un sourire légèrement crispé sur les lèvres.



Cette première rencontre constitue une "sortie de bon aloi", selon Jean-Pierre Maulny, le directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), avant d’ajouter : "il faut voir que ce déjeuner avec Donald Trump était nécessaire". Le président américain avait déjà rencontré Theresa May et Angela Merkel.

Le directeur adjoint de l’IRIS regrette cependant que l’Otan ait décidé de rejoindre la coalition internationale contre Daesh. "On introduit une alliance occidentale dans ce conflit", explique-t-il, "cela risque de brouiller les cartes". Cette décision n’était d’ailleurs "pas nécessairement souhaité par la France, parce que ça ne va pas changé grand chose d’un point de vue opérationnel".