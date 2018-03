publié le 31/07/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l’Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Le curé aux milliards

Aujourd'hui dans les Aventuriers de l'Inconnu, nous vous proposons une émission consacrée à l'histoire d'un modeste curé qui s'appelait Béranger Saunière.



Il avait 33 ans en 1885, quand, le 1er juin, il arrive à Rennes-le-Château pour investir un presbytère en très mauvais état et ainsi devenir le curé du village. L'abbé s'est alors retrouvé au cœur d'une affaire incroyable, qu'on lui a prêté au fil des années, et même des siècles suivants, le désignant comme possesseur du secret d'un fabuleux trésor qu'il aurait soigneusement préservé ; un trésor que tout le monde cherche encore aujourd'hui.



L'abbé Saunière

A la fin des années 1960, le maire de Rennes-le-Château a même du prendre un arrêté municipal, que l'on retrouve toujours aujourd'hui à l'entrée du village, indiquant que les fouilles sont interdites dans ce village pour le préserver car des gens venus du monde entier avaient fait des kilomètres de tunnels en creusant sous le cimetière et sous l'église du village pour retrouver le mystérieux trésor de l'abbé Saunière...





Si on l'appelle encore aujourd'hui le « curé aux milliards » et que beaucoup croient à l'existence d'un trésor caché, c'est parce que, lorsqu'il arrive dans ce village, l'abbé est sans argent. Or, en quelques années, il va se mettre à faire des constructions incroyables, il redécore son église et son presbytère, fait sortir de terres de construction incroyable, dont la tour Magdala...

Marie, la servante de l'abbé Saunière

Ce n'est que beaucoup plus tard, dans les années qui suivent la seconde guerre mondiale, que le domaine de l'abbé qu'il avait légué à sa bonne est vendu à un industriel de Perpignan. Cet homme va alors transformer le lieu en un hôtel-restaurant. Mais, pour attirer des clients qui se font rares, il commença à raconter les mystères de Rennes-le-Château, du trésors de l'abbé et de l'énigme de son presbytère...



On célèbre cette année le centième anniversaire de la disparition de l'abbé Saunière, ce qui nous donne l'occasion de cette émission avec nos deux invités, l'écrivain Christian Doumergue et Fanny Bastien, qui organise depuis trois ans le festival du film insolite de Rennes-le-Château.

Nos invités

Christian Doumergue, écrivain et documentaliste, Fanny Bastien, organisatrice du Festival du film insolite de Rennes-le-Château.