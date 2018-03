publié le 29/03/2017 à 15:51

Des désastres coûteux. Les dégâts, causés par des catastrophes naturelles et d'origine humaine, ont coûté 175 milliards de dollars en 2016, soit deux fois plus qu'en 2015, selon l'étude annuelle SIGMA publiée par le réassureur suisse Swiss Re. Ces pertes, les plus élevées depuis 2012, mettent fin à la tendance à la baisse des quatre dernières années.



Sur ce montant, 54 milliards d'euros sont à la charge des assurances, soit 42% de plus qu'en 2015, a ajouté Swiss Re dans un communiqué publié depuis Zurich. Ces catastrophes ont cependant été moins meurtrières, avec 11.000 victimes en 2016 contre plus de 26.000 en 2015.



La compagnie suisse a répertorié 327 catastrophes, dont 191 dues à la nature et 136 dues à l'homme. L'Asie a été la région du monde la plus touchée par les catastrophes, avec 128 événements répertoriés. Le séisme qui a frappé l'île japonaise de Kyushu en avril 2016 a occasionné les dommages économiques les plus lourds, estimés entre 23 et 27 milliards d'euros.

Des dégâts bien assurés

Selon Kurt Karl, économiste en chef de Swiss Re, "certaines régions s'en sont bien mieux sorties grâce à une bonne couverture". La moitié des coûts assurés en 2016 ont été pris en charge en Amérique du Nord, frappée par de violentes tempêtes mais où les ménages sont en général bien assurés. L'averse de grêle qui a eu lieu en avril au Texas a été la plus onéreuse pour les assurances.



Près de 86% des dommages, soit 2 des 2,5 milliards d'euros, étaient assurés. Les feux de forêts au Canada en mai et juin 2016 étaient également bien couverts : 2,8 des 4 milliards de dégâts étaient assurés. De même, sur les 4 milliards liés aux inondations en Europe en mai et juin, 2,9 étaient assurés.



En revanche, seules 20% des pertes liées au séisme japonais d'avril étaient couvertes.