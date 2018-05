Le concours Lépine 2018 récompense un infirmier urgentiste

publié le 08/05/2018 à 02:33

C'est à force d'intervenir au quotidien sur le terrain, de se rendre compte combien l'hygiène pouvait poser problème que Samuel Mercier a conçu, au bout de six ans, son prototype du "MedPack". Il s'agit d'une station de travail médicale extra-hospitalière mise au point par l'infirmier urgentiste aux Pompiers de Paris, et déjà repérée par le service de Santé des Armées.



Grâce à cette invention, l'infirmier urgentiste à obtenu la plus prestigieuse récompense du concours Lépine, le prix du président de la République, sous la forme d'un vase en porcelaine de Sèvres. "Cela faisait un siècle que l'on n'avait pas évolué, avec des conditions de travail inchangées" pour le personnel de santé intervenant en situation difficile, expliquait l'infirmier. Ainsi, en arrivant sur un lieu d'accident ou d'attentat, "on découvre son environnement de soin et souvent il n'est pas adapté, voire insalubre : il n'y a pas d'éclairage, pas de plan de travail etc.".

Le "MedPack" : un "espace de travail emménagé"

Fort de son expérience, Samuel Mercier a donc conçu une station de travail compacte, pesant 7 kg et transportable à l'épaule, qui se déplie en trois secondes. Une fois stabilisé sur son trépied, le "MedPack" devient un "espace de travail emménagé" : poubelles pour le tri sélectif des déchets, pied à transfusion télescopique, ampoule éclairant la zone accidentée, plateau d'intubation intégré, mini-pharmacie sécurisée et même possibilité d'accrocher un parapluie.

Une cinquantaine ont déjà été fabriqués et sont utilisés par les pompiers, ainsi que par des CHU en Suisse et en Belgique. Il doit prochainement être déployé au Liban auprès des militaires français.