publié le 12/05/2018 à 09:45

En France, l'ONG Max Havelaar est chargée de promouvoir et développer le commerce équitable, que son directeur général définit comme un "enjeu de dignité". "On s'attache à la personne derrière les produits, on s'attache à la question du contrat de travail, du travail des enfants, des OGM ou encore des produits chimiques, explique Blaise Desbordes sur RTL.



Alors que la 18ème édition de la Quinzaine du commerce équitable, débute ce samedi 12 mai, ce dernier explique que ce type de consommation responsable connaît "une seconde jeunesse", notamment parce que ce commerce s'installe de plus en plus en France. "Même ici, les paysans deviennent pauvres, on se pose la question de leurs revenus, de leur capacité à rester sur leurs terres, et à continuer leur travail", explique Blaise Desbordes. "On se rend compte que ce qu'on faisait dans les pays en développement, ça nous touche aussi en France", poursuit-il.

"Une nouvelle génération de commerce équitable doit naître en France", affirme-t-il, tout en assurant que certains produits issus de ce type de commerce ne sont pas plus chers que d'autres marques, notamment en ce qui concerne le café. "Et quand c'est plus cher, c'est plus qualitatif", se défend le directeur général de Max Havelaar France.