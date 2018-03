publié le 29/01/2017 à 05:00

Chaque jour, 300 voitures sont volées en France. C'est le constat que fait le magazine Auto Plus, même si l'année 2016 a enregistré une légère baisse du nombre de vols (-2.5%) alors que celui-ci avait augmenté en 2015 (+2.1%). L'hebdomadaire dresse également le "palmarès" des 50 modèles les plus visés, en collectant des données auprès d'une quinzaine d'assureurs représentant au total un parc de près de 20 millions de véhicules.



Les modèles les plus susceptibles d'intéresser les voleurs sont surtout des SUV (acronyme de Sport Utility Vehicle), voitures se situant entre un tout-terrain et un monospace, et en particulier les séries les plus récentes. Ils sont, selon Auto Plus, particulièrement concernés en raison de leur système électronique relativement facile à pirater. Le numéro 1 de ce classement est d'ailleurs l'un de ces SUV de dernière génération, le Range Rover Evoque de chez Land Rover.

Les "petites" voitures restent également bien placées dans ce classement. La Clio 4 de chez Renault, par exemple, est à la 6ème place tandis que la Peugeot 208 pointe à la 13ème position. Les Citroën DS3 et DS5 sont aussi dans le top 20 des modèles les plus dérobés.