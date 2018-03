Le chef étoilé Alain Senderens est décédé à l'âge de 77 ans

publié le 27/06/2017 à 04:19

"Il était l'un des derniers grands créateurs de Paris (....) Ce créateur était un visionnaire". C'est sur son blog, que le critique gastronomique, Gilles Pudlowski, a confirmé le décès du grand chef, Alain Senderens, dimanche 25 juin, à l'âge de 77 ans. Connu dans le monde entier pour sa passion de l'accord parfait entre mets et vins, il faisait partie des plus grands chefs français avec trois étoiles Michelin depuis 1978.



Alain Senderens dirigea tout d'abord l'Archestrate, rue de Varenne, puis Lucas Carton, près de la place de la Madeleine à Paris. En 2005, ce grand chef renonça aux trois étoiles du célèbre guide pour faire un restaurant plus simple et plus abordable, qu'il rebaptisa "Senderens". Il avait alors affirmé : "je veux faire un restaurant différent, une grande bouffe sans chichi, moins ampoulé où le prix du repas tournerait autour de 100 euros".

#alainsenderens nous quitte à 78 ans. Il avait tout inventé, imaginé, recréé, mis l'alliance vinsmets au centre de sa quête. Un très grand ! pic.twitter.com/Zd8TYR4iNH — Gilles Pudlowski (@gillespudlowski) 26 juin 2017

Pour le critique gastronomique Gilles Pudlowski, ce chef était un inventeur à l'origine de mets '"qui revisitaient la cuisine d'aujourd'hui à l'aune des grimoires d'autrefois". Devenu une figure de la nouvelle cuisine, Alain Senderens a agité la gastronomie française en proposant des associations salées-sucrées ou encore en ressortant de vieilles recettes comme le canard Apicius rôti, de l'époque romaine, ou encore le homard à la vanille. Depuis qu'il avait rendu son tablier en 2013, il n'était jamais retournée dans son restaurant.