Le changement climatique pourrait menacer la production de Champagne

publié le 28/12/2016 à 10:05

Le Champagne va-t-il céder face au réchauffement climatique ? Cela demeure incertain et pas d'inquiétudes avérées pour l'heure mais la température a augmenté de presque 1,5 degré dans la région en moyenne. Pour le moment, cela a plutôt profité à la qualité des vins et augmenté les rendements. Mais le mercure de plus en plus élevé en hiver favorise la survie des parasites de la vigne. De même, en cas de sécheresse, le raisin risque de ne pas se développer.

Si les professionnels réintroduisent des cépages anciens, plus résistants, et plantent les vignes dos au soleil, face au nord, il apparaît que les Anglais, eux, profitent du changement climatique en terme de production de vin pétillant. Car dans les années 1950, il faisait trop froid pour que les vignes survivent. Mais désormais, selon Valéry Laramée et Yves Leers, auteurs de Menace sur le vin (éditions Buchet/Chastel), on recense environ 500 exploitations outre-Manche.

Les Français à l'affût de terres anglaises ?

Selon le Journal du net, la production de vin anglaise est passée de 10.000 à 22.600 hectolitres entre 2002 et 2011, dont plus de la moitié en vin pétillant (sparkling wine), associé au Champagne. En 2014, les ventes de vin pétillant local ont progressé de 27% en Angleterre contre seulement 5% pour le Champagne.

Dans le même temps, selon la Wine and Spirit Trade Association, la surface des vignobles au Royaume-Uni a doublé depuis 2007 et elle devrait encore doubler d'ici à 2020. Dans un article du Monde.fr, on apprend que certains viticulteurs français auraient acheté des terres outre-Manche, flairant la bonne affaire. Le 9 décembre 2015, la famille Taittinger, maison réputée de Champagne, a annoncé qu'elle allait planter des vignes dans le Kent, un comté au sud-est de Londres. Avec 69 hectares précisément, cela en fait la première maison de Champagne à investir dans les terres anglaises. Les premières bouteilles devraient être vendues aux alentours de 2022.