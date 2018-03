Laurent Gerra imitant Valéry Giscard d'Estaing : "Je suis un chasseur de l'extrême"

et Jade

publié le 28/12/2017 à 10:24

Valéry Giscard d'Estaing ne peut pas se rendre en Zambie pour chasser cette année. Il a donc décidé de rester sur son canapé à regarder la télé. "J'aime beaucoup 'Chasse et pêche'", explique-t-il à mademoiselle Jade.



Notre ancien président aime particulièrement l'émission "Chasseurs de l'extrême" qui passe dans la matinée. "Moi aussi je suis un chasseur de l'extrême !" s'enquiert-il. Et de se remémorer ses voyages dans la savane africaine avec ses "boys qui frappaient sur leurs tam-tams pour traquer les pachydermes".

Valéry Giscard d'Estaing prévoit également de regarder "L'art de la chasse", sur la même chaîne. Il se souvient là aussi d'un épisode où il chassait des animaux en voie de disparition avec entrain, et notamment Maurice, "le dernier dodo".



De son côté, José Bové a décidé ce week-end de regarder le documentaire "Guano : sale besogne au pays des oiseaux" au sujet des excréments d'oiseaux péruviens, que les incas ramassaient en leur temps. Il fait de même avec ses "crottes de biques" dans sa ferme de Montredon, pour fertiliser ses légumes bios !

Enfin, Nicolas Sarkozy n'aime pas beaucoup regarder la télévision. “Vous me voyez franchement avec mon pot de Nutella affalé devant 'Plus belle la vie' ?” interroge-t-il. Pour faire plaisir à sa femme Carla Bruni, il a néanmoins accepté de regarder un film le soir-même : Les vacances du Petit Nicolas.