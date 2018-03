publié le 29/09/2016 à 10:16

"Ça va ? Vous avez bien dormi ? Vous avez un bon livre de chevet le soir pour vous endormir ?", demande Nicolas Sarkozy, imité par Laurent Gerra, à Mademoiselle Jade. "C’est important, hein, un peu de lecture le soir au coucher. Tant qu’à faire, essayez de trouver un livre avec des histoires à dormir debout dedans. Il paraît qu'il y en a qui sortent en ce moment", ironise l'ancien chef de l'État. "Justement, aujourd'hui, sort La cause du peuple, le livre de votre ancien conseiller Patrick Buisson, qui contient beaucoup de révélations sur vous", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Vous voulez parler du livre dans lequel il dit que je me compare à Rocco Siffredi et à Tom Cruise ?", demande Nicolas Sarkozy, toujours imité par l'humoriste.



Dans son livre, l'ancien conseiller aurait dit à propos de l'ex-Président : "Est-ce qu'on demande à Rocco Siffredi d'avoir des sentiments? Est-ce qu'on attend de lui des mots d'amour ?" Réponse de Nicolas Sarkozy : "Non, mais ne le prenez pas mal, mais vous êtes incroyables vous autres les journalistes. Il suffit qu’un chauve à lunettes écrive n’importe quoi qu’il a enregistré sur son dictaphone pour que vous le croyiez quand il dit que j’aurais traité Fillon de pauvre type".

"Pourquoi qu’il écrirait pas que j’aurais dit que Gérard Larcher y pouvait pas être ministre parce qu’il est trop laid, pendant que vous y êtes ? ", demande-t-il. Mais ça aussi, c’est dans le livre. "Eh ben voilà, vous avez bien résumé le livre de Patrick Buisson, vous allez pouvoir lire Le charme discret de l’intestin, ou Riquet à la houppe, ou encore mieux Tout pour la France, un livre où je ne dis que du bien, à part du gros teinté incompétent et du grabataire bordelais. Y'a pas de micros là, je peux tout dire ?", lance-t-il.