et Jade

publié le 28/03/2017 à 09:44

C'est Michel Chevalet qui est imité ce mardi 28 mars par Laurent Gerra. Le journaliste est un habitué de la Guyane, où il a souvent couvert les lancements de la fusée Ariane. "La Guyane, comment ça marche ? Ça marche pas !", lance-t-il. "Je suis en direct de Kourou, sur la base de lancement de la fusée Ariane, et Kourou pète. Les fusées ne décollent pas. Tenez, regardez, je vous ai apporté cette maquette d'Ariane 4", explique-t-il. "Vous êtes sûr que c’est bien une fusée ? Elle est bien raplapla !", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Oui, alors qu’il suffirait d'être très gentil avec elle pour la faire décoller !", poursuit-il.



"Alors maintenant, la radio, comment ça marche ? Eh bien si vous écoutez RTL, ça marche pas !", embraye Michel Chevalet, en référence aux problèmes d'ondes rencontrés ce jour par la bande FM. "C'est normal car ce matin, nous recevions Christiane Taubira", lance le journaliste, toujours imité par l'humoriste. "Et d'où vient-elle ? De Guyane ! Donc elle a fait couper tous les émetteurs de RTL. Alors vous me direz, Christiane Taubira, comment ça marche ? Ça ne marche pas !", s'agite-t-il.