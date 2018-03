et Jade

publié le 30/11/2017 à 10:05

L'émission Un jour, un destin est un succès sur France 2. Laurent Delahousse a enregistré un nouveau numéro consacré à François Bayrou. Nous nous sommes procuré en exclusivité un extrait du magazine. "Nous sommes le 25 mai 1971 à Bordères, petite commune des Pyrénées-Atlantiques. Il est 11 heures. Un jeune homme sort du salon de coiffure 'Chez Jo le coupe-nouilles', où il a demandé à être bien dégagé derrière les oreilles. Quelques minutes avant, Kiki, le caniche de madame Merlu, la boulangère, s'est soulagé sur le trottoir de la rue Jean-Jaurès. Le jeune homme, insouciant et confiant, marche vers son destin. Ce jeune homme, c'est François Bayrou, le héros de Un jour, un crétin", raconte le journaliste, imité par Laurent Gerra.



"Je marchais, songeant à mon ascension politique qui ne pouvait être que fulgurante. Soudain une terrible bourrasque de vent s'est engouffrée dans la rue Jean-Jaurès. Mes grandes oreilles, bien dégagées par Jo le coupe-nouilles, ont fait prises d'air. Moi, qui fêtais le jour-même mes 20 ans, je me suis exclamé : 'Mes chers parents, je pars, je vous aime mais je pars, comprenez bien, je vole, je vole'", narre le maire de Pau, lui aussi imité par l'humoriste.

"Mais ce n'est pas à l'Élysée que va atterrir François Bayrou", confie Laurent Delahousse. "La bourrasque a cessé, mes grandes oreilles ne m'ont plus soutenu dans les airs, et j'ai atterri sur la crotte de Kiki le caniche. Et pas du pied gauche", raconte le centriste.