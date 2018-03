publié le 28/10/2016 à 10:03

"Le passage à l'heure d'hiver, je n'y comprends rien du tout", confie Johnny Hallyday imité par Laurent Gerra. Le week-end prochain, les Français vont devoir reculer toutes leurs montres d'une heure. Mais le chanteur a du mal à comprendre si "l'on dort plus ou si l'on dort moins".



Alors quand il a voulu appeler son fils, David, depuis Los Angeles, il l'a réveillé en pleine nuit. "Comment ça il est minuit ? Il est quatre heures de l'après-midi", lui a répondu Johnny Hallyday, qui a visiblement aussi du mal à saisir le décalage horaire.

Depuis cette conversation avec son fils, dans la tête de Johnny Hallyday "la nuit, les aiguilles n'arrêtent pas de tourner dans tous les sens", et il n'arrive plus à dormir. "Ne me dites pas qu'avec l'heure d'hiver, on gagne une heure de sommeil en plus", conclut-il, toujours dans la voix de Laurent Gerra.