publié le 27/09/2016 à 10:07

Jean-Marie Le Pen n'a pas l’air de s'être levé du bon pied ce mardi 27 septembre. "Détrompez-vous ! Si j’ai l’air endormi et l’œil en trou de pine, c’est parce que j’ai regardé cette nuit avec beaucoup d’intérêt le débat télévisé qui opposait le sémillant monsieur Trump à la gourdasse catarrheuse madame Clinton, actuelle Secrétaire d’État, mais qui aurait mieux fait de rester secrétaire tout court", lance l'ancien président du Front national, imité par Laurent Gerra.



"Pour vous, c’est Donald Trump qui l’a emporté sur Hillary Clinton ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Ça crevait l’œil, n’est-ce pas ! Entre la choucroute façon dadame de la femme du queutard Bill Clinton et la mèche sur le côté de monsieur Trump, on voyait clairement qui était le vrai leader charismatique capable d’haranguer les foules dans les stades et de construire des murs avec des barbelés", répond-il. "À cet égard, j’ai envoyé un télégramme de félicitations à monsieur Trump en lui suggérant de se laisser pousser une fine moustache qui lui irait très bien", poursuit-il.

Ce débat a-t-il signé la fin des ambitions présidentielles de la candidate démocrate ? "Voyez-vous, madame Clinton a été jadis sénatrice. Aussi au lieu d’user ses dernières forces dans une bataille inutile, je lui suggère d’aller se reposer au sénatorium", lance Jean-Marie Le Pen, toujours imité par l'humoriste.