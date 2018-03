publié le 31/03/2017 à 09:43

Ce vendredi 31 mars, Laurent Gerra imite Jack Lang, alias Lo Jacquot. Mademoiselle Jade note que partout en France il y a des festivals de rock et s'étonne qu'aucune manifestation de ce genre n'ait encore été organisé à Saint-Dié-des-Vosges. "Permettez-moi tout de même de vous rappeler que j'ai déjà organisé là la Pecno Parade, avec Bon Saint-Dié, Laurent Grenier et David Guetta de fumier", corrige-t-il. Mais alors, qui sera à l'affiche de la prochaine édition ?



"Tout d'abord en ouverture, en before, nous commencerons par les pionniers, les vieux rockeurs locaux comme Eddy Cocrane d’œuf, Buddy Holly à baldaquin, Jane Vincent des Pieds, et en guest, venu de Châteauroux, Chuck Berrychon", confie Lo Jacquot. "Sans oublier celui qui reste le meilleur trayeur de la région, Elvis, surnommé à cause de sa dextérité à presser les mamelles de vache, Elvis Preslait et son titre phare Blue Suede bouses", poursuit-il.

Jack Lang, toujours imité par l'humoriste, entend également "donner sa chance à chanteur folk-rock trop longtemps marginalisé : Robert, surnommé Bob, l'idiot du village de Remiremont, ma ville natale, qui se produire sous le nom de Bon Dit l'Âne".