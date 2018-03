publié le 30/06/2017 à 09:40

L'été arrive. Mais quels sont donc les projets de vacances de Jack Lang, alias Lo Jacquot ? "Mais bon rat de bon rat ! Je vous vois venir avec vos gros sabots, Isabeau. Je lis dans vos pensées, Beyoncé. Intoxiquée par les jugements stéréotypés qui courent depuis des lustres sur mon supposé parisianisme, vous vous dites que des Vosges je vais retourner à la place du même nom", lance l'intéressé, imité par Laurent Gerra. "Et bien non ! Vosgien sto, Vosgien resto. Vosgien je suis, vosgien je reste", assure-t-il à Mademoiselle Jade.



"Cependant avant de prendre le maquis au plus profond de la forêt de Noiregoutte, j'ai organisé une manifestation qui restera à jamais gravée dans la mémoire des autochtones", poursuit Lo Jacquot. Il s'agit d'une grande course cycliste, le Tour de Saint-Dié. Sur la ligne de départ, la Taverne du Vieux-Bouc, on a ainsi pu croiser plusieurs coureurs cyclistes déodatiens : Remiremont Poulidor, Bernard Inouï ou les inséparables Robic et Bouc.