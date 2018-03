publié le 27/09/2017 à 09:54

C'est Gérard Collomb qui est le premier imité par Laurent Gerra, ce mercredi 27 septembre. Quand Mademoiselle Jade lui demande comment il va, le ministre de l'Intérieur répond : "Ça va... super !". Pourtant les routiers ont bloqué les routes ces jours, lui fait remarquer son interlocutrice. "Oui, c'était super", insiste l'ancien maire de Lyon. "Ah bon, les routiers qui manifestent contre votre gouvernement, vous trouvez ça super ?", insiste Mademoiselle Jade. "Oui parce que les routiers sont sympas, même s'ils font le plein avec du gazole, les routiers ils sont super", plaide-t-il toujours.



Est-il inquiet face à la menace d'une guerre entre les États-Unis et la Corée-du-Nord ? "Au contraire, la France est leader en matière de vente d'armes. Si Kung-Fu Panda veut faire péter la planète, on peut lui fournir les munitions et relancer l'économie du pays. Et ce sera... super !", explique Gérard Collomb, toujours imité par l'humoriste.

"En même temps si c'est pour tout faire exploser, ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle", rétorque Mademoiselle Jade. "Si ! Parce qu'en France, on a Lafarge, leader mondial du ciment. Donc si ça pète, il faudra tout reconstruire, on pourra se faire plein de sous en vendant du ciment partout dans le monde. Et ça, c'est super !", lance le ministre.