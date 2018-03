et Jade

publié le 29/11/2016 à 09:38

La journée du lundi 28 novembre a été mouvementée au sommet de l’État. "Vous pensez avoir réglé tous les problèmes lors de votre déjeuner avec Manuel Valls ?", demande Mademoiselle Jade à François Hollande, imité par Laurent Gerra. "Je l'ai recadré l'Hispanique excité, le Catalan impatient. Je lui ai rappelé qu’il ne faut rien dire aux journalistes, ils répètent tout ! Et pour lui apprendre à se taire, je l’ai mis au piquet, les mains dans le dos", répond le chef de l'État.



La leçon a-t-elle porté ? "Oui, ça va mieux. Et pour éviter la crise de régime, je l’ai privé de dessert. C’est sévère, je sais, mais c’est moi le chef. Je décide et il exécute", lance le président de la République. "La prochaine fois, il fera des pompes. Ou pire, il recopiera cent fois : 'Je dois être gentil avec le Président'", avertit-il.

Il se murmure que François Hollande pourrait annoncer très bientôt sa candidature à la prochaine présidentielle. Confirme-t-il ? "Je... Réfléchissez, Madame Figaro, si je vous le dis, ce ne sera plus une surprise. Alors, noooon, je ne vous le dirai pas que je me présente ! Sinon, vous allez encore tout répéter", lance-t-il.