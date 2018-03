publié le 31/10/2016 à 09:46

"Bou-hou-hou !", lance François Bayrou, imité par Laurent Gerra. "Qu’est-ce qui vous prend de pousser ce cri effrayant ? Et qu’est- ce que c’est que cette chemise à carreau et ce chapeau informe avec de la paille qui dépasse ?", lui demande Mademoiselle Jade. "En ce moment, vous le savez, c’est Halloween. J’aime cette fête, où l’on peut s’amuser à se faire peur", répond le leader centriste. "Mais ce cri, je ne le pousse pas pour vous effrayer vous Mademoiselle Jade. Non, ce cri c’est pour faire encore plus peur à Nicolas Sarkozy, que décidément je terrorise, puisque dans tous ses discours, il n’arrête pas de parler de moi comme si j’étais l’épouvantail de Halloween", poursuit-il.



"Cette citrouille, ça fait aussi partie du décor d’Halloween ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Absolument. Comme vous le savez, la couleur d’Halloween c’est la couleur orange qui, je le rappelle, est la couleur du MoDem", insiste François Bayrou, toujours imité par l'humoriste. "J’ai donc demandé à Marcel Colombin, mon adjoint à la mairie de Pau, chargé des jardins et des déjections canines, de me creuser une citrouille géante que j’illuminerai cette nuit avec une bougie placée bien au centre", précise-t-il.

Avec sa drôle de forme, la citrouille évoque une tête connue à Mademoiselle Jade. "Vous êtes physionomiste ! En effet, il s’agit d’une coloquinte de forme oblongue qui évoque fortement le crâne lisse d’Alain Juppé. Comme ça, en la voyant, Nicolas Sarkozy sera encore plus terrorisé. Bou-hou-hou !"

Gérard Depardieu "à pleines dents"

Accompagné de son ami le chef cuisinier Laurent Audiot, Gérard Depardieu (imité par Laurent Gerra) fait partager son amour des bons produits dans la série À pleines dents, actuellement diffusée sur Arte.

Céline Dion en pétard contre la Wallonie

c'est le "vent de la colère et de la révolte" qui amène la chanteuse québécoise. "Ne faites pas semblant que vous avez pas entendu parler de ces maudits Belges qui veulent pas signer avec nous l’accord de libre échange !", peste-t-elle, imitée par l'humoriste.