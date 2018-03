publié le 27/04/2017 à 09:39

Les nombreuses déclarations d'amour publiques du candidat Emmanuel Macron pour son épouse Brigitte ont donné l’idée à Universal Music d'enregistrer un CD des plus chansons d’amour du répertoire interprétées par ce nouveau couple mythique de la politique. Bien entendu, nous nous sommes procuré les premiers extraits. La compilation comprend des reprises bouleversantes des succès des plus grands duos romantiques français.



Le couple, imité par Laurent Gerra, interpète le titre de Stone et Charden Le prix des allumettes, mais aussi l'indémodable tube de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan J'ai un problème. Après Sheila et Ringo, Brigitte et Emmanuel Macron embarquent à leur tour sur Les gondoles à Venise. Ils rendent aussi un hommage bouleversant au duo Gainsbourg-Birkin en reprenant Je t'aime moi non plus.

"Emmanuel et Brigitte chantent l'amour, une coproduction En Marche Music, Universal et RTL. Bientôt au Zénith d'Amiens et à la salle des fêtes de l'Élysée !", conclut Mademoiselle Jade dans la présentation promotionnelle de cette compilation.