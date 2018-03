et Jade

publié le 31/08/2016 à 09:50

L'annonce de la démission d'Emmanuel Macron a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Mais peu de gens savent que Brigitte, l'épouse de l'ex-ministre de l'Économie, quelques jours avant, a tout fait pour l'éviter. "Emmanuel, mais dépêche-toi ! Tu vas encore être en retard au ministère", lance-t-elle, imitée par Laurent Gerra qui prend la voix de Jeanne Moreau. "Voilà, voilà j'arrive. Mais tu sais, j'en ai marre de ce boulot. Pourquoi ne sommes-nous pas restés à la plage, c'était marrant avec le nudiste ?", répond Emmanuel Macron, imité par l'humoriste.



Alors que son épouse lui demande d'abandonner son short, l'ex-locataire de Bercy semble occupé à toute autre chose. "Ouais, je l'ai eu ! Pokeball, en plein dans la carapace, il ressemble à Michel Sapin celui-là !", se met-il à hurler. "Ah mais c'est pas possible, tu es encore à chasser les Pokémon au lieu de réviser ta politique économique !", se désole Brigitte. "Oh c'est bon, lâche-moi !", lui rétorque-t-il.

Elle le menace de le priver de Puy-du-Fou aux vacances de la Toussaint. "Ah non, je l'aime bien monsieur de Villiers ! Il est rigolo, lui", clame-t-il. "Je vais y aller moi aussi à la présidentielle, avec mon mouvement En Marche !", lance-t-il. "Si François Hollande me gronde encore, j'y vais plus à son Conseil des ministres", avertit Emmanuel Macron. "De toute façon, y' que des tocards !", lâche-t-il encore.